  3. ABD ordusu, Pasifik'te bir tekne daha vurdu: 3 ölü
ABD ordusu, Pasifik'te bir tekne daha vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknelere 21'inci defa hava saldırısı düzenledi. Savaş Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri gücü Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha hedef aldı.

Güney Komutanlığı saldırının görüntüsünü yayınladığı sosyal medya paylaşımında “İstihbarat, söz konusu teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir narkotik güzergâhı boyunca ilerlediğini ve uyuşturucu taşıdığını doğruladı.” açıklaması yaptı. Ayrıca saldırının Karayipler'de, Venezuela açıklarında da görev yapan Güney Mızrağı Ortak Görev Gücü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Bu saldırı, ABD ordusunun Eylül ayı başından bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yaptığı bilinen 21’inci operasyon oldu. Pentagon verilerine göre, bu saldırılarda 80’den fazla kişi hayatını kaybetti.

"Yargısız infaz" tartışmaları

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik'te bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

