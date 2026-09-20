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ABD ordusu uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 4 ölü

ABD ordusu, Karayipler’de karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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ABD ordusu uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 4 ölü
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ABD ordusu uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Karayipler’deki bir kaçakçılık rotasında karteller adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Operasyonda 4 narko-terörist öldürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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