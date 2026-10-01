ABD ordusunda general ve amiral kadroları yüzde 20 azaltılacak

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Daha önceki yüzde 10'luk kesinti iki katına çıkarıldı

Hegseth, Deniz Piyadeleri Üssü Quantico'daki "State of the Force" konuşmasında, daha önce yaklaşık 800 general ve amiral pozisyonu için açıklanan yüzde 10'luk azaltma hedefinin yüzde 20'ye çıkarıldığını duyurdu.

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor. Hegseth, söz konusu adımı "uzun süredir gecikmiş" bir hesap verebilirlik hamlesi olarak nitelendirerek üst kademelerdeki gereksiz bürokratik katmanların azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kesinti aktif görevdeki kadroları da kapsıyor

Düzenlemenin doğrudan görevdeki tüm general ve amirallerin yüzde 20'sinin görevden alınması anlamına gelmediği, esas olarak bu rütbeler için ayrılmış kadro ve pozisyonların azaltılmasını öngördüğü bildiriliyor.

Bazı pozisyonların tamamen kaldırılması yerine albay veya donanma kaptanı seviyesine indirilmesi de planlanıyor.

Eleştiriler Kongre'ye de yansıdı

Karar, Kongre'de bazı Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin eleştirilerine neden oldu.

Demokrat Senatör Mark Kelly, Hegseth'in adımının deneyimli üst düzey askeri liderlerin kaybedilmesine yol açabileceğini savundu. Kelly, bu değişimin askeri yapılanma açısından uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü. Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds ise kesintilerin gerekçesinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtti.

Hegseth'in diğer askeri reformlarıyla eş zamanlı

General ve amiral kadrolarındaki azaltma, Hegseth'in ABD ordusunun yapısında gerçekleştirdiği diğer değişikliklerle birlikte gündeme geldi.

Savunma Bakanlığı ayrıca yeni bir otonom savaş komutanlığı kurulacağını ve drone, yapay zeka ile robotik sistemlerin askeri kullanımı konusunda yeni yapılanmalara gidileceğini açıkladı.

Hegseth'in çeşitlilik programlarının kaldırılması ve askeri personel için yeni fiziksel uygunluk standartlarının uygulanmasına yönelik adımları da aynı dönemde yürütülüyor.