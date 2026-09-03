ABD ordusunda terfi krizi: Hegseth 7 subayın önünü kesti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun üst kademesinde yürüttüğü görevden alma ve terfi engelleme sürecini sürdürüyor. Hegseth’in son hamlesi, iki yıldızlı general rütbesine yükseltilmek üzere kıdemli kara kuvvetleri komutanlarından oluşan kurul tarafından seçilen 7 Ordu subayının terfi listesinden çıkarılması oldu.

Bu son adımla birlikte Hegseth’in görevden aldığı veya terfi sürecini durdurduğu general ve amiral sayısının 80’in üzerine çıktığı belirtiliyor. Söz konusu işlemler, ordunun üst düzey subay kadrosunun yaklaşık yüzde 10’unu etkiledi.

Ordu Bakanı istifa etti

Hegseth’in kararları, Ordu Bakanı Daniel P. Driscoll ile de görüş ayrılığına yol açtı. Driscoll, Başkan Donald Trump’a Hegseth’in muharebe deneyimine sahip bazı üst düzey isimleri görevden almasının ordunun modernizasyon çalışmalarını riske attığını aktardı. Driscoll ayrıca görevden almalar ve terfi süreçlerinin engellenmesinin personel üzerinde moral kaybına yol açtığını ve siyasetten bağımsız olması gereken terfi sistemine duyulan güveni zayıflattığını savundu. Driscoll daha sonra istifasını Trump’a sundu. Güney Dakota Cumhuriyetçi Senatörü Mike Rounds ise Ordu Bakanı’nın ayrılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Pentagon: Yetki savunma bakanında

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, terfi listelerinde değişiklik yapmanın savunma bakanlarının yetkileri arasında bulunduğunu söyledi. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin en üst düzey Demokrat üyesi Jack Reed ise Hegseth’in görevden alma kararlarını yasa dışı olarak nitelendirdi.

Hegseth’in savunduğu değişiklikler, ABD ordusunun İran savaşı beklenenden uzun sürerken gelişmiş insansız hava araçları ve hassas güdümlü füze tehditlerine karşı kapasitesini yeniden değerlendirdiği bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Görevden alınanların önemli bölümü kadın veya Siyah

Hegseth’in görevden aldığı subayların yarısından fazlasının Siyah veya kadın olduğu belirtiliyor. Son terfi listesinden çıkarılan 7 Ordu subayı arasında 2 Siyah ve 2 kadın subay bulunuyor. Hegseth ayrıca geçen yıl dört yıldızlı subayların sayısının yüzde 20 azaltılması talimatını vermiş ve orduda ihtiyaç fazlası olarak gördüğü general kadrolarının kaldırılmasını savunmuştu.

Terfi listesinden çıkarılan subaylar

Terfi hakkı elde ettiği halde listeden çıkarılan subaylardan biri daha önce İtalya'daki 173. Hava İndirme Tugayı'na komuta etti. Irak ve Afganistan'da görev yapan subayın Columbia Üniversitesinden iki yüksek lisans derecesi bulunuyor. Bu subayın, kadın paraşütçüler için oluşturulan bir mentorluk grubuna ve yalnızca kadınların katıldığı bir hava indirme tatbikatına izin vermesi de kararın ardından gündeme geldi. Söz konusu grubun, subayın komutasından önce kurulduğu belirtildi. Subayın grubun adının değiştirilmesini ve erkeklere de açılmasını istemesine rağmen terfi listesinden çıkarıldığı aktarıldı. Maven istihbarat analiz sisteminin geliştirilmesinde görev alan bir kadın istihbarat subayı da listeden çıkarılan isimler arasında yer aldı. Bu subayın neden terfi listesinden çıkarıldığı ise açıklanmadı.

Kadın subayların terfi oranı geriledi

Bu yıl general ve amiral rütbeleri için aday gösterilen kadınların oranının en az 25 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. Ayrıca on yılı aşkın sürenin ardından ilk kez hiçbir kadının amiral rütbesine aday gösterilmemesi bekleniyor.

Hegseth daha önce General Randy George’u nisan ayında herhangi bir gerekçe açıklamadan görevden almıştı. Driscoll ise George ile birlikte hazırladığı Ordu modernizasyon planını ve terfi sistemine duyulan güveni korumaya çalışmıştı.

LaNeve’in adaylığı da belirsiz

Hegseth’in Ordu Genelkurmay Başkanlığı için tercih ettiği General Christopher LaNeve’in Senato onayı için gerekli oylara sahip görünmediği belirtiliyor. Üst düzey askeri kadrolardaki değişiklikler devam ederken Hegseth, ordunun komuta yapısını küçültme ve yeniden şekillendirme hedefini sürdürüyor.