ABD ordusundaki tarihi infaz 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek

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ABD’de 2009 yılında Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren ve 30’dan fazla kişiyi yaralayan eski ABD Ordusu Binbaşısı Nidal Malik Hasan’ın infaz tarihi belirlendi.

ABD Geçici Kara Kuvvetleri Müsteşarı Adam R. Telle, Hasan’ın 3 Aralık 2026’da kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. İnfazın saldırının da gerçekleştiği Texas’taki Fort Hood askeri üssünde yapılacağı bildirildi.

Trump infazı onayladı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hasan hakkındaki ölüm cezasının uygulanmasını onayladığını açıklamıştı. Trump’ın onayının ardından infazın gerçekleştirilmesine yönelik resmi süreç başlatıldı. ABD ordusunda ölüm cezası en son 1961 yılında uygulanmıştı. Hasan’ın infazının planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, ABD ordusu 65 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkum hakkında ölüm cezasını uygulamış olacak.

13 kişiyi öldürdü, 30’dan fazla kişiyi yaraladı

ABD Ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Hasan, 5 Kasım 2009’da Fort Hood’daki bir sağlık merkezinde ateş açmıştı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30’dan fazla kişi yaralanmıştı. Hasan, saldırıyı Afganistan’a gönderilecek askerlerin Müslümanları öldürmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuş, yargılama sırasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin kendisi olduğunu kabul etmişti. Hasan, 2013 yılında askeri mahkeme tarafından 13 ayrı kasten öldürme ve 32 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.

İnfaz hukuki süreç nedeniyle ertelenebilir

ABD medyasında çıkan haberlerde, Hasan’ın infazının 3 Aralık olarak belirlenmesine rağmen sürecin kesinleşmediği belirtildi. Hasan’ın federal sivil mahkemede "habeas corpus" başvurusunda bulunarak infazın durdurulmasını talep edebileceği, böyle bir hukuki sürecin infazı uzun süre erteleyebileceği ifade edildi.