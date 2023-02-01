ABD ordusundan 522 milyon dolarlık top mermisi ihalesi

Ukrayna ordusuna yüz binlerce top ve roket mühimmatı veren ABD ordusu, cephaneliğini yeniden doldurmak üzere mühimmat ihalelerine hız verdi.

Kara Kuvvetler Komutanlığı, 30 Ocak’ta toplam maliyeti 522 milyon 279 bin dolar olan 155 milimetre kalibreli obüs top mermilerinin üretimi için Northrop Grumman ile Global Ordonance şirketlerini seçti.

Savunma Bakanlığının internet sayfasında yer alan obüs top mermileri ihalesine ilişkin açıklamada iki şirketin "her sipariş için rekabet etmek üzere seçildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu miktar ile kaç adet 155 milimetrelik obüs mermisi üretileceği belirtilmedi ancak üretimin 30 Ocak 2027’de tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

ABD Kara Kuvvetleri, ocak ayında yayımladığı bir raporda, 155 milimetre kalibreli mühimmat üretimini yaklaşık yüzde 500 civarında artıracaklarını bildirmişti.

Raporda, 2023’te obüs top mühimmatı üretimini aylık ortalama 14 binden 90 bine çıkararak Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli obüs top mermilerinin yerinin bir yıl içinde doldurulabileceği ifade edilmişti.

Kara Kuvvetleri raporunda ABD’nin aynı zamanda gelecek 5 yıl içinde top mermisi üretim tesisleri kurmak için yıllık 1 milyar dolar bütçe ayıracağı kaydedilmişti.

Rusya-Ukrayna savaşında önceki savaşlara oranla günlük bazda çok daha fazla mühimmat tüketildiği ve bu nedenle bu savaşta idamenin sürdürülemez olabileceği tartışılıyor.

ABD ordusunun yatırımını top ve roket sistemlerinden ziyade karmaşık ve ileri teknoloji silahlarına yoğunlaştırdığı biliniyordu ancak Rusya-Ukrayna savaşının ağırlıklı olarak kara harekatı şeklinde ilerlemesi modern savaşlarda yüksek kalibreli ve uzun menzilli top mühimmatının önemini yeniden ortaya çıkardı.

Kara Kuvvetleri, ayrıca kasım ayında 243 milyon dolarlık 155 milimetre kalibreli obüs top mermisi, 437 milyon dolarlık HIMARS roket mühimmatı için iki ihale açmıştı.