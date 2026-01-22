ABD ordusunun Minneapolis'e ek asker gönderme hazırlığı iddiası!

ABD ordusu, Minneapolis’te artan protestolar nedeniyle olası bir konuşlanma için ek asker hazırlığı yaptığı iddialarıyla gündemde. İsmi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, North Carolina’daki Fort Bragg üssünde görevli askerlerin “Minneapolis’e gitmeye hazır ol” emri aldığını belirtti. Yetkili, bu hazırlık emirlerinin rutin olduğunu ve askerlerin sahaya mutlaka sevk edileceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Hazırlık emrinin, Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoların yoğunlaştığı dönemde geldiği kaydedildi. Savunma yetkilisi, birliklerin görevlendirilmesi halinde yerel sivil otoritelere destek sağlayacağını ifade etti.

Minnesota’daki gerginlikler ve federal müdahale

Minneapolis’teki gerilimler, 7 Ocak’ta federal göçmenlik ajanlarının (ICE) yürüttüğü operasyon sırasında yaşanan ölümle daha da tırmandı. Bir araç içinde bulunan ABD vatandaşı bir kadın, ajanların müdahalesi sırasında silahla vuruldu. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan videolar, kadının aracında otururken polisle temas anını gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump, olayı “trajedi” olarak nitelendirirken, federal ajanların zaman zaman hata yapabileceğini belirtti. Olay, Minnesota’daki protestoların ve federal güçlerin konuşlanması ihtiyacının artmasına zemin hazırladı.