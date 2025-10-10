  1. Ekonomim
ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'deki rehinlerin serbest bırakılması için belirlenen 72 saatlik sürenin başladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun saat 12.00'de anlaşma kapsamında belirlenen konuşlanma hattına çekildiğini duyurdu.

Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı

Witkoff, rehinlerin serbest bırakılması için sürenin başladığını duyurarak "CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı), İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yerel saatle 12.00'de sarı hattaki ilk çekilme aşamasını tamamladığını doğruladı. Rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süre başladı" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor

Anlaşmanın ilk aşamasında Gazze'de tutulan 28'i ölü olmak üzere 48 İsrailli rehine ile İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Pazar günü İsrailli esirlerin iadesi bekleniyor

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirleri büyük ihtimalle pazar veya pazartesi günü iade etmesi bekleniyor.

