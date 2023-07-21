ABD, Orta Doğu'ya ek savaş gemileri ve çok sayıda piyade gönderiyor

ABD'nin, İran tarafından Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahale edilmesine karşı Orta Doğu'ya ek savaş gemileri ve binlerce deniz piyadesi gönderme kararı aldığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, bir amfibi gemisi ve sefer görev birliğinin Orta Doğu'ya gönderilmesini onayladığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, geminin ve birliğin ismine ilişkin bilgi verilmedi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer ise USS Bataan amfibi gemisinin ve 2 bin 500 askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinin bölgeye gittiğini aktardı.

USS Bataan'ın yanı sıra "USS Mesa Verde" ve "USS Carter Hall" isimli savaş gemilerinin bölgeye yönlendirildiğini ifade eden yetkililer, söz konusu gemilerin ay başında Virginia'nın Norfolk Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

ABD, İran'ın ay başında iki petrol tankeri gemisine Hürmüz Boğazı'nda el koymaya çalıştığını ve bir gemiye ateş açtığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, İran'ın Basra Körfezi ve çevresinde ticari gemilere el koyma girişimlerinin ardından bölgeye USS Thomas Hudner muhribi ve F-35 savaş uçakları gönderme kararı alındığı belirtilmişti.