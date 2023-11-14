ABD: Ortadoğu'daki birliklerimizi korumak için gerekeni yaparız

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 37. gününde de devam ederken, ABD'den bölgedeki birliklerine yönelik tehditlerle ilgili önemli bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye ve Irak'ta ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılar durmalı, eğer durmazsa birliklerimizi korumak için yine gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

NBC News'e konuşan Austin, önceki gece "İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran'a bağlı gruplar" tarafından kullanılan iki tesise düzenlenen saldırının, Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılardan doğrudan sorumlu grupların hareket kabiliyetlerini azaltma amacıyla yapıldığını belirtti. İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze’yi geçmişte “askerden arındırma” ve “radikallikten arındırma” konularında başarısız olduğunu söyleyerek, savaş sonrası Gazze’de “yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin” devreye sokulacağını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Arap ve İslam dünyasının Gazze'de ateşkes ya da uzun bir ara talebini doğru bulmadığını söyledi. Bunun İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi gerektiği anlamına geldiğini belirten Scholz "Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli" dedi.