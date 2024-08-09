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ABD, Ortadoğu’ya F-22’leri çekiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Ortadoğu’da artan gerginlik sonrasında bölgeye F-22 savaş uçaklarını yolladı.

Haber Merkezi
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ABD, Ortadoğu’ya F-22’leri çekiyor
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Alaska’daki üsten havalanan 6 uçak ve KC-46 tanker, İngiltere’de Lakenheath Hava Üssü’ne indi. F-22’ler buradan Ortadoğu’daki üslere yoluna devam etti. ABD, bölgede en son F-22’leri Suriye’ye yapılan operasyonlarda kullanmıştı. Uçakların bölgede üslenecekleri noktalar ise açıklanmadı.

Uçakların Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD Üssü’ne ineceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Irak’ta bulunan ABD askeri üslerine yapılan füze saldırılarının ardından Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III, “Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki personelimize yönelik saldırılara tahammül etmeyecektir” açıklamasında bulunmuştu.

"Askeri duruşumuzu güçlendiriyoruz"

Bakan Austin III, 7 Ağustos’ta bir basın toplantısı sırasında. “Güç korumamızı güçlendirmek ve İsrail’in savunmasına olan bağlılığımızı güçlendirmek ve herhangi bir acil duruma yanıt vermeye hazır olmak için askeri duruşumuzu güçlendiriyoruz. Orta Doğu’ya ek bir avcı filosu gönderiyoruz” demişti.

5. nesil savaş uçağı F-22

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki ilk 5. nesil savaş uçağı olan F-22, Lockheed Martin tarafından geliştirildi. Hava-hava görevleri için tasarlanan uçak aynı zamanda hava-yer görevlerinde de kullanılabiliyor.

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