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ABD, Patriot'ların Rus hipersonik füzesini vurduğunu teyit etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna ordusunun Patriot füzesi ile Rusya’ya ait Kinzhal hipersonik füzesini vurduğunu teyit etti.

Haber Merkezi
AA
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Rus ordusunun Ukrayna savaşında birkaç kez kullandığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “hava savunma sistemlerince önlenemez” diye nitelediği Kinzhal hipersonik füzesinin Patriot füzesi ile düşürülmesi medyada gündem oldu.

Ukrayna ordusunun buna yönelik açıklaması Pentagon basın toplantısında gündeme geldi.

Ryder, “Onların (Ukrayna ordusunun) bir Rus füzesini Patriot kullanarak düşürdüğünü teyit edebilirim.” dedi. Rus füzesinin Kinzhal olup olmadığı sorusuna ise Ryder, “Doğru.” yanıtını verdi.

Sözcü, Rus hipersonik füzesini düşüren bataryayı hangi ülkenin sağladığı bilgisini vermekten kaçındı.

Patriot hava savunma sistemleri ABD tarafından Irak ve Suudi Arabistan’da İran balistik füzelerine karşı kullanılıyordu ancak bu sistem ilk kez bir hipersonik füzeyi düşürmüş oldu.

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