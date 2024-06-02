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ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
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ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açıldı. Yapılan ilk açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Birden fazla kişinin ateş ettiği tahmin ediliyor

Polis, barın içinde başlayan bir tartışma sonrası birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

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