ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açıldı. Yapılan ilk açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Birden fazla kişinin ateş ettiği tahmin ediliyor
Polis, barın içinde başlayan bir tartışma sonrası birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.