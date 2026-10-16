ABD Rus enerji devi Lukoil için yaptırım muafiyetini 2027 yılına uzattı

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), yayımladığı yeni genel lisans doğrultusunda Rusya dışında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarına tanınan yaptırım muafiyetini 24 Nisan 2027 tarihine kadar uzattı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, Rusya haricinde bulunan Lukoil'e ait fiziki perakende akaryakıt istasyonlarından mal ve hizmet alımı, istasyonların işletilmesi, bakımı ile faaliyetlerinin sonlandırılması süreçlerini kapsayan olağan işlemlere resmi olarak izin verildi.

Sürecin arka planında ne var?

ABD yönetimi, 22 Ekim 2025 tarihinde Rusya'nın önde gelen iki büyük petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım kapsamına almıştı. Ardından 4 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan ilk genel lisans ile Rusya dışındaki istasyonların işletilmesine yönelik belirli muafiyetler tanınmış, nisan ayında yayımlanan diğer bir lisansla bu süre 29 Ekim 2026 tarihine kadar uzatılmıştı.

Liderler zirvesi sonrası geldi

Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu son genel lisans, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi. Liderlerin görüşmesinde, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata vardıkları açıklanmıştı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yayımladığı farklı bir genel lisansla Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemilerden boşaltılması ve ithalatını içeren belirli işlemlere de 7 Nisan 2027 tarihine kadar yeşil ışık yakmıştı.