  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
Takip Et

ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle el koyduğu 325 milyon dolar değerindeki ultra lüks yat "Amadea"yı açık artırmayla satışa sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesi için baskıyı artırırken, ABD'den yeni bir adım geldi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında 3 yıl önce el koyduğu ve şu anda San Diego'da demirli bulunan "Amadea" adlı lüks yat, 325 milyon dolar değer biçilerek açık artırmayla satışa sunuldu.

Açık artırma, 10 Eylül'e kadar sürecek.

Yatın sahibi konusunda tartışmalar var

Öte yandan, 106 metre uzunluğundaki yatın asıl sahibinin kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar var.

Yat, Cayman Adaları merkezli Millemarin yatırım şirketi adına kayıtlı olsa da ABD yatın asıl sahibinin eski Rus siyasetçi Süleyman Kerimov olduğunu öne sürüyor.

Kerimov, 2018'de kara para akladığı gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Rus gaz şirketi Resneft'in eski yöneticisi olan ve ABD'nin yaptırım listesinde olmayan Eduard Hudaynatov ise yatın asıl sahibi olduğunu iddia ediyor.

İçinde helikopter pisti, spor salonu ve 8 odası bulunan ultra lüks yatın değerinin 325 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Özel: Bir çete, İBB davası borsası oluşturdu, elimizde kanıtlar varÖzel: Listeleri ortaya çıkarana kadar bu rezilliğin peşini bırakmayacağızGündem

 

Türkiye ve Suriye arasında işbirliği mutabakatı imzalandıTürkiye ve Suriye arasında işbirliği mutabakatı imzalandıEkonomi

 

Dünya
Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
Zelenskiy: Rusya ateşkese daha yakın
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj: Büyük ilerleme kaydedildi
Trump'tan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin ilk mesaj
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gana'da düşen askeri helikopterde 2 bakan hayatını kaybetti
Gana'da düşen askeri helikopterde 2 bakan hayatını kaybetti
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı