ABD, Rus yatını 3 yıl sonra açık artırmaya çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesi için baskıyı artırırken, ABD'den yeni bir adım geldi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kapsamında 3 yıl önce el koyduğu ve şu anda San Diego'da demirli bulunan "Amadea" adlı lüks yat, 325 milyon dolar değer biçilerek açık artırmayla satışa sunuldu.

Açık artırma, 10 Eylül'e kadar sürecek.

Yatın sahibi konusunda tartışmalar var

Öte yandan, 106 metre uzunluğundaki yatın asıl sahibinin kim olduğu konusunda çeşitli tartışmalar var.

Yat, Cayman Adaları merkezli Millemarin yatırım şirketi adına kayıtlı olsa da ABD yatın asıl sahibinin eski Rus siyasetçi Süleyman Kerimov olduğunu öne sürüyor.

Kerimov, 2018'de kara para akladığı gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Rus gaz şirketi Resneft'in eski yöneticisi olan ve ABD'nin yaptırım listesinde olmayan Eduard Hudaynatov ise yatın asıl sahibi olduğunu iddia ediyor.

İçinde helikopter pisti, spor salonu ve 8 odası bulunan ultra lüks yatın değerinin 325 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.