ABD, Rusya ve Çin'e yönelik yeni yaptırımlar planlıyor

ABD, Rusya ve Çin'e karşı yeni yaptırımlar uygulamayı planlıyor.

İlk olarak WSJ tarafından duyurulan ve Biden yönetiminden yetkililere dayandırılan haberlere göre Rusya'ya yeni yaptırımlar Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran yapımı İHA'lar kullanmasının cezalandırılması da yer alacak.

Çin'e yönelik yeni yaptırımda ise Washington'un Pasifik'te illegal şekilde balık avlanmasıyla ilişkili 170 kadar Çin şirketi hedeflenecek.

Rusya'ya yaptırımların da İran İHA'larının Rusya'ya transferinde rol oynayan bir dizi Rus savunma şirketini hedef alması bekleniyor.