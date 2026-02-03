ABD, Rusya ve Ukrayna çarşamba günü Abu Dabi'de üçlü görüşme yapacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Ukrayna'da barış süreci için ümitli olduklarını vurgulayan Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de çarşamba günü Rusya ve Ukrayna ile üçlü müzakerelere katılacağını duyurdu.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump, Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, Orta Doğu'da barış konusunda imkansızı mümkün kıldılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aynısını yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Üç ülke arasındaki üçlü müzakerelerin çok kıymetli olduğunu ve olası bir barış anlaşması için Rusya ile Ukrayna'nın aynı masaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Leavitt, Trump'ın bu konuda "agresif bir diplomasi" yürüttüğünü ifade etti.

Leavitt, Trump'ın Rusya'dan "Ukrayna'yı bir hafta bombalamamasını" rica etmesine rağmen Moskova'nın bu ülkeye bugün bir saldırı düzenlediğinin hatırlatılması üzerine Trump'ın bu duruma üzüldüğünü belirtti.

"Bu sabah Başkan'la bu konuyu konuştum ve ne yazık ki tepkisi hiç de şaşırtıcı değildi. Bu iki ülke, birkaç yıldır çok acımasız bir savaşın içinde. Başkan Trump, o zaman görevde olsaydı bu savaş asla başlamazdı." yorumunu yapan Leavitt, diplomatik çözüme inandıklarını yineledi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki ilk üçlü görüşme, 24 Ocak'ta Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

ABD heyetinde Trump'ı temsilen Özel Temsilci Witkoff, Kushner ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimler yer almıştı. Ukrayna'yı temsil edenler arasında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov yer alırken, Rus ekibinin başında ise Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov toplantıya katılmıştı.