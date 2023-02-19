ABD, Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığında

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından bir yılın geçmesiyle birlikte, Joe Biden yönetimindeki ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yeni yaptırım kararı almaya hazırlanıyor.

Yaptırımların Rusya'nın savunma, enerji ve finans kurumlarını hedef alacağı düşünülüyor. Ayrıca hazırlanan yeni pakette Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmasına destek olan şirket ve kuruluşlara yönelik ek tedbirler alınması da bekleniyor.

Ukrayna’ya yönelik desteklerin bir parçası olarak Avrupa Birliği üyeleri de yeni bir önlem paketi kapsamında anlaşmaya varmaya çalışıyorlar.

AB paketi, Rusya'ya insansız hava araçları ve diğer askeri malzemeler sağladığı görülen İranlı kuruluşlara da kısıtlamalar getirmeyi içeriyor.

Bunun yanı sıra teknolojiler, bileşenler, ağır araçlar, elektronikler ve nadir bulunanlar diğer malzemeler olmak üzere Rusya ordusu tarafından kullanılan teçhizatlar üzerinde kapsamlı ticaret kontrolü de paketin içeriği arasında yer alıyor.