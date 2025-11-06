ABD, Şam'a hava üssü kuruyor: Asker konumlandıracak

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, ABD’nin Suriye’nin başkentinde kurmayı planladığı bu üs, geçen yıl İran müttefiki Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Şam yönetiminin Washington ile stratejik yakınlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ABD, İsrail-Suriye saldırmazlık bölgesi için üs kuruyor

Söz konusu üs, İsrail ile Suriye arasında oluşturulması planlanan silahtan arındırılmış bölgenin girişinde yer alıyor. Bu bölge, Başkan Donald Trump yönetiminin arabuluculuğunda şekillenen saldırmazlık paktının bir parçası olacak.

ABD Başkanı Trump ise pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Bu görüşme, bir Suriye liderinin ABD’ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.