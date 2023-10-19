ABD savaş gemisi fırlatılan füzeleri vurdu

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney’nin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

Irak'ta ABD üslerine 24 saatte 3. saldırı

Öte yandan Irak’ın Anbar kenti yakınlarında ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendi. Son saldırı ile Irak ABD askerlerinin bulunduğu üsler son 24 saatte 3’üncü kez hedef alınmış oldu.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarına göre, Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendi. Üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öne sürüldü. Saldırıların can kaybı olup olmadığının henüz bilinmiyor.

Irak ordusu tarafından üssün çevresi güvenlik kordonuna alınırken, arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Irak’ta dün ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü ve Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti. ABD’nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.