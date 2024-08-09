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ABD savaş gemisi, Güney Kıbrıs'ta demirledi

ABD savaş gemisi USS Wasp, Güney Kıbrıs'taki Limasol Limanı'na demir attı.

Haber Merkezi
AA
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ABD savaş gemisi, Güney Kıbrıs'ta demirledi
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ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol Limanı'na ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinin internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, USS Wasp (LHD 1), 24. Deniz Piyadeleri Seferi Birimi (MEU) Özel Harekat Yeteneği (SOC) ile düzenli olarak planlanan liman ziyareti için dün Limasol'a ulaştı.

Güney Kıbrıs'ın, Akdeniz'de faaliyet gösteren ABD donanmasına ait gemiler için sık sık gidilen bir yer olduğuna işaret edilerek, daha önceki ABD gemilerinin Güney Kıbrıs ziyaretleri hakkında da bilgi paylaşıldı.

Görüşlerine yer verilen USS Wasp'ın Komutan Subayı Kaptan Christopher Purcell, liman ziyaretlerinin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek, gemideki denizciler ve deniz piyadelerinin Kıbrıs kültürünü tanımak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Diğer yandan, sitede USS Wasp gemisinin Limasol Limanı'nda ne kadar demirleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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