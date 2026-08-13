ABD savaş gemisinde korkutan iddia: Askerler denize atlamaya çalıştı

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ABD uçak gemisinde 250 günlük görev krizi: Asker ailelerinden çarpıcı iddialar

Kasım 2025’te San Diego’dan ayrılan ve normal şartlarda mayıs ayında geri dönmesi planlanan USS Abraham Lincoln’ın görev süresinin, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldığı belirtildi.

Modern dönemde bir uçak gemisi için rekor olarak nitelendirilen 250 gündür aralıksız denizde bulunan gemide görev yapan askerlerin, uzayan görev süreleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığı öne sürüldü.

Navy Times ve Stars and Stripes’a konuşan asker yakınları, görev süresinin uzatılmasının ardından bazı askerlerin denize atlamaya çalıştığını iddia etti.

San Diego’da deniz kuvvetleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda söz alan bir asker yakını ise eşinin kendisine, “Umarım yarın uyanmam” şeklinde mesaj gönderdiğini belirterek askeri komuta kademesine tepki gösterdi.

Yaşam koşulları gündemde: Küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri

ABD Kongre Üyesi Mike Levin, Orta Doğu’da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam koşullarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Levin, gemide duşların küflendiğini, tuvaletlerin bozuk olduğunu ve çamaşırhanelerin haftalarca kullanılamadığını belirtti. Gemide sıcak su kesintilerinin de yaşandığını aktaran Levin, sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini ifade etti.

Levin ayrıca yetersiz gıda temini nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığını söyledi.

USS Abraham Lincoln’daki kriz iddiaları sonrası resmi inceleme talebi

İddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını belirtti. Ancak yetkililer, mevcut verilere göre gemide intihar girişimleri veya intihar düşüncelerinde artış tespit edilmediğini savundu.

Donanma, gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğunu aktarırken, temiz su, çalışan klima ve sağlıklı gıdaya erişimin kesintisiz sağlandığını ileri sürdü.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal ise iddiaların ardından Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine mektup göndererek gemideki yaşam koşulları, personelin sağlık durumu ve yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin resmi inceleme yapılmasını talep etti.