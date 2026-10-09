ABD Savunma Bakanı açıkladı: İdam halka açık olacak

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Real America’s Voice kanalına verdiği röportajda, Fort Hood saldırısının faili Nidal Hasan’ın infazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasan’ın kurşuna dizilerek idam edilmesini kamuoyunun izleyebileceğini belirten Hegseth, insanların bu tür suçların ciddi sonuçlarını anlaması gerektiğini savundu. Ancak infazın doğrudan izleyici katılımıyla mı gerçekleştirileceği, televizyondan mı yayımlanacağı yoksa internet üzerinden mi erişime açılacağı konusunda ayrıntı verilmedi.

İnfaz için 3 Aralık tarihi gündemde

Teksas eyaletindeki Fort Hood Üssü’nde Kasım 2009’da düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı. Eski bir Amerikan ordusu psikiyatristi olan Nidal Hasan, saldırı nedeniyle askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hasan’ın askeri infaz yöntemiyle idam edilmesini onayladığını bildirmişti. İnfazın 3 Aralık 2026’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ABD’de son halka açık idam 1936’da yapıldı

ABD’de son halka açık idam, 1936 yılında Kentucky eyaletinde Rainey Bethea’nın asılmasıyla gerçekleşti. Bu olaydan sonra ülkede infazlar kamuoyunun doğrudan izleyebileceği biçimde gerçekleştirilmedi. ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infaz ise 1945 yılında, II. Dünya Savaşı sırasında firar suçundan hüküm giyen asker Eddie Slovik’in idam edilmesiyle kayıtlara geçti.

Hasan’ın infazının kamuoyuna açılmasına yönelik açıklama, ABD’de idam cezasının uygulanma biçimi ve infazların halka gösterilmesi konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.