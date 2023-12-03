ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'in stratejik yenilgiye uğrama riski var

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına atfen, "Bu tür bir savaşta önem verilmesi gereken sivil halktır. Onları düşmanın kucağına iterseniz, taktiksel bir zaferi, stratejik bir yenilgiyle değiştirmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Austin, "İsrail liderlerine Gazze'deki Filistinli sivilleri korumanın hem ahlaki bir sorumluluk hem de stratejik bir zorunluluk olduğunu defalarca açıkça ifade ettim." dedi.

Bölgede kalıcı barış için "iki devletli çözüme" işaret eden Austin, "İsrailli ve Filistinlilerin, 'evim' dediği toprakları paylaşmanın bir yolunu bulmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu da karşılıklı güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlete giden bir yol anlamına geliyor. İki devletli bir çözüm, bu trajik çatışmadan çıkmanın şimdiye kadar önerilen tek geçerli yolu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını belirterek, şu an bölgede "iki taşıyıcı saldırı grubu, bir amfibi hazır grubu, bir deniz keşif birliği, bir güdümlü füze denizaltısı, entegre hava savunma ve füze savunma kuvvetleri ile savaş uçakları ve bombardıman uçakları bulunduğu" bilgisini paylaştı.