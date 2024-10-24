ABD Savunma Bakanı Austin, Papa ile artan küresel güvenlik sorunlarını görüştü

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Tarafların küresel güvenlik sorunlarına ilişkin ortak endişelerini paylaştığı görüşmede, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış ve istikrarın teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, küresel çatışmaların çözümünde diyalog ve uzlaşının önemi vurgulandı

Savaş ve çatışmalardan etkilenenlerin acılarını hafifletmek için işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini belirten ikili, küresel çatışmaların çözümünde diyalog ve uzlaşının önemine işaret etti.

Austin, Vatikan'ın çatışmalardan etkilenen sivillere yönelik insani yardım çabalarını takdir ederek, Papa'nın "en savunmasız durumdakilere" yönelik ahlaki liderliğini ve yorulmak bilmeyen savunuculuğunu övdü.