ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerine ABD'nin askeri varlığı konusunda mesajlar verdi

Hegseth, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

NATO üyesi ülkelere daha fazla yatırım yapmaları ve ortak savunmaları için daha fazla çaba sarf etmeleri mesajını açık şekilde verdiklerini dile getiren Hegseth, "Bu, sadece ABD'nin bir önerisi değil. Bu ülkelerin kendi arka bahçelerini savunma arzusu ve kararlılıklarının bir yansıması olarak takip edeceğimiz doğrudan bir taleptir." dedi.

Hegseth, bunun, NATO'nun gelecekte "ciddi bir ittifak" haline gelmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğim gibi, istediğiniz kadar bayrağınız olsun, eğer sert gücünüz yoksa gerçek bir ittifak değilsiniz demektir." ifadesini kullandı. Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının güçlü ve Polonya'daki birliklerinin bu kapsamda yapılan bir yatırım olduğunu kaydeden Hegseth, "Açıkçası burada aldığımız davet, Savunma Bakanı olarak Polonya'ya daha fazla asker göndermeyi istememe neden olacaktır. Bu, bir politika beyanı değil. Sadece böyle hissediyorum." yorumunu yaptı.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisi gibi ülkesinin Avrupa'daki varlığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydırmak için önemli olduğunu kabul ettiğini söyledi.

"Avrupalı müttefiklerimize mesajımız çok net"

Bakan Hegseth, "Avrupalı müttefiklerimize mesajımız çok net: Şimdi (savunmaya) yatırım yapma zamanı çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız." diye konuştu.

Öte yandan Hegseth, "ABD, Komünist Çin de dahil olmak üzere pek çok tehdide göğüs germek zorunda." dedi.

Hegseth, müzakere sonucunda ateşkes olabileceği mesajını verdi

"NATO müttefiklerinin, Putin'in Ukrayna topraklarını elinde tutmasına izin vermenin bir gün onu NATO ittifakının doğu kanadını işgal etmeye cesaretlendireceği yönündeki uyarılara inanıyor musunuz?" sorusu üzerine Hegseth, "Vladimir Putin'in cesaretlenmesine gelince, sonuç ne olursa olsun zafer ilan edecek." yanıtını verdi.

Hegseth, Ukraynalıların ve müttefiklerinin cesaretinin, savaşın başlarında "Putin'i tüm Ukrayna'yı elde etme isteğinden" caydırdığını savundu.

Müzakere sonucunda ateşkes olup olmayacağı konusunda ise Trump'ın amacının ölümleri durdurmak ve şiddeti sona erdirmek olduğunu söyleyen Hegseth, bunun bir parçasının ateşkes olabileceğini dile getirdi.

Hegseth, müzakereler sırasında Putin'e güvenip güvenmediklerine ilişkin, "Güven var mı? Hayır. Yani bir anlaşmayı müzakere etmek için güven pozisyonunda hareket etmek zorunda değilsiniz." dedi.

"Putin'e karşı kendimizi ancak güçle savunabiliriz"

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz de kendilerini kötülüklerden koruyacak şeyin güç olduğunu belirterek, "Putin'e karşı kendimizi ancak güçle savunabiliriz. Özgürlüğümüz güzel sözlerle, diplomatik görüşmelerle korunamaz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'yı savunma harcamalarına yatırım yapmaya çağıran Kosiniak-Kamysz, ABD birlikleri olmadan Avrupa'nın savunulamayacağına işaret etti.

Kosiniak-Kamysz, Avrupa'nın kendini savunma arzusunu sözle değil eylemle göstermesi gerektiğini söyledi.