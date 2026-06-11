ABD'den İran'a yeni saldırı: Patlamalar duyuluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın “İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız” açıklamalarının ardından saldırılar gece saatlerinde başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki pek çok hedefe yönelik “yeni meşru müdafaa saldırıları” başlatıldığını açıkladı.

İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri

İran medyası, ülkenin batısında, Fars ve Aseluye eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

Trump ”sert vuracağız" demişti

Trump, akşam saatlerinde, "İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız. İran'ın altyapısına saldırabilirim ama size söyleyemem" demişti.

İran ile anlamlı ve işe yarayan bir anlaşma istediklerini söyleyen Trump, "İranlılar bizi oyalayıp duruyor. Anlaşma konusunda ne olacağını göreceğiz. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti, tek yapmaları gereken belgeyi imzalamak" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de bu gece İran'ı sert vuracaklarını söyledi. Hegseth, “ABD Merkez Komutanlığı bu gece meşgul olacak. İran'daki kilit tesisleri hedef alacağız. Bu gece saldırılar güçlü ve net olacak. Saldırılar ABD'nin askeri çıkarlarına hizmet edecek ve diplomatik konumunu güçlendirecek" dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki Amerikan vatandaşlarından son bölgesel gelişmeler nedeniyle alarm durumunda olmasını istedi.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran’ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi. Söz konusu askeri kaynak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, ABD’nin düzenleyeceği saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve olası saldırılara anında cevap verileceğini söyledi.