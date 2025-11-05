  1. Ekonomim
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini, teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen saldırıda teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirten Hegseth, teknenin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir grup için faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Hegseth, aldıkları istihbaratın, tekneyle yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığını belirtti.

Hegseth uyardı: Uyuşturucu kaçakçılığına karışan her gemi hedef olacak

Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiğini savunan Hegseth, ülkesine yönelik uyuşturucu kaçakçılığı yapmanın amaçlandığı "her gemiyi bulup yok edeceklerini" bildirdi.

Başkan Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

