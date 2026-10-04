ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran nükleer silaha sahip olamayacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado eyaletinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin askeri operasyonlarının yıl sonuna dek bitip bitmeyeceği sorusuna Hegseth, “Bu konudaki nihai karar ABD Başkanı Donald Trump’a ait. İran asla nükleer bombaya sahip olmayacak. Bu, ABD’nin ulusal çıkarıdır. İran Hürmüz Boğazı gibi konularda oyun oynamak istiyor. Ancak boğazı onlar değil, biz kontrol ediyoruz” yanıtını verdi.

Hegseth, İran konusunda askeri bir çözüme inanıp inanmadığı sorusunu ise “Birden fazla yolla çözülebilir. Başkan, İran'a bunu masada yapması için her türlü fırsatı verdi. Ancak askeri olarak saldırılarımızın ne kadar yıkıcı olduğunu defalarca ortaya koyduk. Ablukayı istediğimiz kadar uzatabiliriz. Asla nükleer bir silaha sahip olamayacaklar ve bunu sağlamak için ne gerekiyorsa karar verip yapacağız. Bunun ciddi olmadığını düşünmek isterlerse, bu kendi zararlarına olur. Şimdi ellerinde hiçbir koz olmadan, bundan gerektiği gibi vazgeçmeye karar verebilecekleri bir andayız. Aksi takdirde bu, zor yoldan gerçekleşmek zorunda kalabilir” diye yanıtladı.