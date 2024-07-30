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ABD Savunma Bakanı: İsrail - Hizbullah savaşının kaçınılmaz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Hizbullah arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını belirterek, 'Olayların diplomasi yoluyla çözüldüğünü görmek istiyoruz' dedi.

Haber Merkezi
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ABD Savunma Bakanı: İsrail - Hizbullah savaşının kaçınılmaz
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Metro Manila bölgesindeki Quezon şehrinde 2+2 formatında zirve gerçekleştirdi. Zirve sonrasında yapılan ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Austin, İsrail'in kuzey sınırında çok fazla hareketlilik yaşandığını belirterek bunun tam anlamıyla bir savaşa dönüşmesinden endişe duyduklarını vurguladı. Austin, "İsrail'in kuzey sınırında çok fazla hareketlilik görmemize rağmen bunun topyekun bir savaşa dönüşme potansiyeli konusunda endişeliyiz. Buna rağmen bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum.

"Olayların diplomasi yoluyla çözüldüğünü görmek istiyoruz"

İsrail'in Gazze'de bir savaşı ve Lübnan'da bir mücadeleyi aynı anda yönetip yönetemeyeceği konusuna gelince, İsrail kendini savunmak için gerekeni yapacaktır ve bunu defalarca göstermiştir. İsrail'in kendini savunmasına ne pahasına olursa olsun yardım etmeye kararlıyız ve kesinlikle bu gerçekleşmesini isteyeceğimiz bir senaryo değil. Bundan sonra işlerin diplomatik bir şekilde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cesur adımlar atıyoruz"

Filipinli mevkidaşları ile gerçekleştirdikleri 2+2 bakanlar zirvesi hakkında bilgi veren Austin, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik ortak vizyonunu ilerletmek üzere Filipinler ile birlikte çalıştığını söyledi. "İttifakımızı güçlendirmek için cesur adımlar atıyoruz" diyen Austin, "Filipinler ordusu ve Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin modernizasyonuna destek olmak için nesilde bir kez yapılacak bir yardımı sunmaya hazır olduğumuzu belirttik" ifadelerini kullandı. Söz konusu yardımın ABD - Filipinler iş birliğinin göstergesi olduğuna işaret eden Austin, "Daha önce görülmemiş büyüklükteki bu finansman yardımı, Biden yönetimi, ABD Kongresi ve ABD halkından Filipinler'e açık bir destek mesajı göndermektedir" şeklinde konuştu.

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