ABD Savunma Bakanı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının tedariki gündemli İsrail ziyaretini iptal etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildilrildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.