ABD Savunma Bakanlığı: Suriye'deki askeri varlığımızı sürdüreceğiz

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Sorumlusu Daniel Shapiro, ülkenin doğusundaki yaklaşık 900 Amerikan askerinin görevine devam edeceğini belirtti.

Bahreyn'in başkenti Manama’da düzenlenen bir konferansta konuşan Shapiro, ABD'nin Suriye’deki askeri varlığının yalnızca IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacı taşıdığını vurguladı. Shapiro, “Bu ihtilafın diğer boyutlarıyla hiçbir ilgimiz yok” ifadelerini kullanarak, ABD’nin Suriye politikasındaki önceliklerini net bir şekilde dile getirdi.

'Esad'ın arkasından gözyaşı dökülmemeli'

Shapiro, ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan El Kaide kolu Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) yönetimi ele geçirmesine ilişkin değerlendirmesinde ise "Esad'ın isyancılar tarafından devrildiğine" dair doğrudan bir ifade kullanmaktan kaçındı. "Eğer bu teyit edilirse, kimse Esad rejiminin arkasından gözyaşı dökmemeli" dedi.

Pentagon yetkilisi, Suriye'deki tüm gruplara siviller çağrısı da yaptı. Shapiro, "Suriye'deki tüm taraflara sivilleri, özellikle de Suriye'nin azınlıklarını koruma, uluslararası askeri normlara saygı gösterme ve siyasi uzlaşmayı içerecek şekilde bir çözüme varmak için çalışma çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu. Shapiro, "Bu ihtilaftaki birçok aktörün korkunç bir sicili var" dedi.