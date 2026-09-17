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ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin arasında çerçeve anlaşma imzalandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma şirketi Lockheed Martin ile AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi üretim kapasitesinin artırılması için çerçeve anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
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ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin arasında çerçeve anlaşma imzalandı
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Pentagon'dan, savunma şirketi Lockheed Martin ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Şirket ile bir çerçeve anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın AIM-260 Ortak Gelişmiş Taktik Füzesi üretim kapasitesinin artırılması amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in vizyonunun bir parçası olduğuna işaret edildi.