ABD Savunma Bakanlığı’nda üst düzey danışman krizi iddiası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll’a, üst düzey danışmanlardan birini görevden alma talimatı verdiği iddia edildi.

Fox News'ün elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, Hegseth, Driscoll'a, yakın zamanda terfi alması beklenen üst düzey danışmanlardan David Butler'ı görevinden alması konusunda talimat verdi.

Hegseth, Butler dahil 30'u aşkın yetkilinin ismi olan terfi listesindeki birçok isme karşı çıktı, bu nedenle terfiler gecikti.

ABD Ordu sözcülerinden Cynthia O. Smith, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, 28 yıllık hizmetinin ardından Dave Butler'ın emekliye ayrıldığını doğruladı.

Smith, Hegseth'in bu talimatı verip vermediği ya da Butler'ın emekliye ayrılma sebebi konusunda detayları açıklamadı.

Ordunun halkla ilişkiler biriminde Driscoll'un sözcüsü ve danışmanı olarak çalışan Butler, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in sözcülüğü görevini de yürütmüştü.

