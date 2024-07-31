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ABD seçim anketinde son tablo! Demokratların çoğunluğu Harris'in adaylığını destekliyor

ABD'de yapılan bir ankette, Demokrat Parti destekçilerinin yaklaşık yüzde 80'inin, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kasım seçimlerinde partilerinin adayı olarak görmekten memnun olacağı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD seçim anketinde son tablo! Demokratların çoğunluğu Harris'in adaylığını destekliyor
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Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında 1143 kişiye başkanlık seçimleri hakkında sorular yöneltildi.

Ankete katılan Demokratların yaklaşık yüzde 80'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmen adayı olması beklenen Harris'in adaylığından memnun olacağını belirtti.

Ankete katılan siyahilerin yaklaşık yüzde 70'i ve Hispaniklerin yaklaşık yarısı, Harris'in adaylığından memnun olacaklarını kaydetti.

Biden hakkında da sorular yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i ABD Başkanı'nın adaylıktan çekilmesinin "doğru karar" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 60'ı Biden'ın başkanlığı iyi yürütemediği görüşünü bildirdi.

Amerikalıların çoğu, yarışın Harris için zor geçeceğini düşünüyor

Ankette katılımcıların yüzde 56'sı ise Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın karşısına Harris'in çıkması halinde Trump'ın seçimi kazanacağı görüşünü paylaştı.

Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 90'ı Trump'ın başkan olmasını muhtemel görürken, Demokratların yaklaşık yüzde 70'i Harris'in yarışı kazanacağı görüşünde.

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