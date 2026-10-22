ABD seçim öncesi yükselen fiyatlara karşı acil yakıt rezervini devreye aldı

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ABD Enerji Bakanlığı, Kuzeydoğu Konut Isınma Yağı Rezervi’nden 315 bin varile kadar düşük kükürtlü yakıtın ödünç verilmesi için teklif sürecini başlattı. 21 Ekim’de açıklanan karar kapsamında yakıtın Maine, Massachusetts ve Connecticut’taki depolardan sağlanması planlanıyor.

Teslimatların 13 Kasım’a kadar tamamlanması öngörülüyor. Uygulama, özellikle yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıkların giderilmesini ve kış öncesinde bölgedeki tüketicilerin enerjiye erişiminin güvence altına alınmasını amaçlıyor. Enerji Bakanı Chris Wright, rezerv kullanımının geçici bir arz sorununa yönelik geçici bir önlem olduğunu belirtti.

Dizel fiyatları galon başına 6 doların üzerine çıktı

ABD’de enerji maliyetleri, Orta Doğu’daki çatışmaların yakıt tedariki üzerindeki etkileriyle yükseldi. İran savaşı nedeniyle petrol sevkiyatlarında yaşanan aksamalar ve rafineri arzındaki sıkıntılar, dizel fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre dizelin ortalama perakende fiyatı yakın dönemde galon başına 6,52 dolara kadar çıktı. Son günlerde ise fiyatlar yaklaşık 6,32 dolar seviyesinde seyretti. Isınma yağı ile dizel, benzer rafinaj süreçlerinden elde edilen yakıtlar olduğu için dizel piyasasındaki arz sıkıntıları konutların ısınma maliyetlerini de artırabiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verileri de 19 Ekim haftasında ülke genelinde konutlarda kullanılan ısınma yağının galon başına ortalama fiyatının 6,19 dolara ulaştığını gösterdi.

Rezervdeki yakıtın fiyatları ne kadar düşüreceği belirsiz

ABD’nin Kuzeydoğu Konut Isınma Yağı Rezervi yaklaşık 1 milyon varillik kapasiteye sahip. Yönetimin kullanıma sunmayı planladığı 315 bin varil, toplam rezervin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Bununla birlikte enerji piyasası uzmanları, söz konusu miktarın bölgedeki veya ülke genelindeki yakıt fiyatlarını belirgin ölçüde düşürüp düşürmeyeceği konusunda temkinli yaklaşıyor.

Doğu Yakası’nda günlük dizel ve diğer damıtılmış yakıt tüketiminin yaklaşık 1,2 milyon varil olduğu belirtiliyor. Bu ölçekte bir tüketim karşısında rezervden sağlanacak yakıtın etkisinin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Rezervden alınan yakıt geri ödenecek

Enerji Bakanlığının açıkladığı uygulama, rezervdeki yakıtın karşılıksız biçimde dağıtılması yerine ödünç verilmesine dayanıyor. Yakıtı teslim alan şirketlerin aynı miktarı ek bir primle birlikte geri vermesi gerekiyor. Böylece yönetim, kısa vadede tedarik sorunlarını hafifletmeyi ve rezervi 2027-2028 ısınma sezonundan önce yeniden doldurmayı hedefliyor. Tekliflerin 27 Ekim’e kadar sunulması gerekiyor. Süreçte yakıt perakendecileri ve depolama terminali işletmecileri teklif verebilecek.

Yükselen enerji maliyetleri seçim gündeminde

ABD’de artan yakıt ve ısınma giderleri, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Özellikle kış aylarında ısınma yağı kullanan haneler, yükselen fiyatlardan doğrudan etkileniyor. New England bölgesindeki konutların yaklaşık üçte biri ısınma yağı kullanıyor. Maine eyaletinde bu oran yaklaşık yarıya ulaşıyor.

Her iki partiden senatörler, yükselen maliyetlerin haneler üzerindeki etkisini azaltmak için yönetimden rezervin kullanılması yönünde adım atmasını istemişti. Yönetimin kararı, bu çağrıların ardından geldi.

ABD doğal gaz altyapısını da gündeme aldı

Trump yönetimi, kısa vadeli rezerv kullanımının yanı sıra Kuzeydoğu’ya doğal gaz taşınmasını sağlayacak Constitution boru hattı projesini de destekliyor. Pennsylvania’da üretilen doğal gazı New York ve New England bölgelerine ulaştırması planlanan proje, çevresel kaygılar nedeniyle New York eyaletinin itirazlarıyla karşılaşıyor.

Yönetim, doğal gaz altyapısının geliştirilmesinin uzun vadede bölgedeki ısınma ve elektrik maliyetlerini azaltabileceğini savunuyor. Ancak rezervden yapılacak geçici yakıt aktarımının fiyatlar üzerindeki gerçek etkisi, arz koşullarına ve piyasanın tepkisine bağlı olacak.