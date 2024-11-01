ABD seçimlerinde kilit olan Mavi Duvar eyaletlerde Harris, Trump'ı adeta ezdi

ABD’de 60. başkanlık seçimleri için kritik haftaya girildi. Amerikalı seçmen, posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme hakkını kullanmaya devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 45 milyon kişi erken oy kullandı.

3 kritik eyalet Harris'in Trump'ı adeta ezdiğini gösteriyor

Anketler, Başkan Yardımcısı Harris'in başkanlık yolunda kritik öneme sahip olabilecek "mavi duvar" eyaletlerinde önde olduğunu ortaya koydu. Sonuçlar, Harris için Pensilvanya ve Wisconsin'de iyileşmeyi işaret ederken, eylül ayındaki anketlerle kıyaslandığında Michigan'da hafif bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Ancak Başkan Yardımcısı Harris bu eyaletlerde genel olarak üstünlüğünü koruyor.

'Mavi duvar' eyaletler Harris'e Beyaz Saray'ın kapısını aralayabilir

Analizlerde 2016 ve 2020'deki son iki seçimde önemli bir rol oynayan üç mavi duvar eyaletinin, Harris'in Beyaz Saray'ı kazanmasına giden en basit yol olabileceği yorumları yapılıyor. Harris’in, Sun Belt eyaletlerinden de iyi anket sonuçları aldığı belirtiliyor. Gelecek hafta Harris’in kilit eyaletleri alması halinde seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En güçlü eyaletlerden olan Michigan'da Harris, Trump'a karşı yüzde 61'e yüzde 35'lik bir farkla önde görülüyor. Eylül ayındaki ankette fark 5 puandı. Ancak bağımsızlar arasındaki fark giderek açılıyor. Bu fark, Başkan Biden'ın 2020'de Michigan bağımsızlarını geçtiği farkla hemen hemen aynı. Harris, Pensilvanya'da Trump'ın yüzde 40’ına karşı yüzde 57 ile önde. Harris, Eylül ayında 1 puan önde olduğu Wisconsin'de ise yüzde 60’a karşı yüzde 40 ile önde gidiyor.

2022 ve 2020 seçimlerinde Trump ve partisi son haftalarda "Kırmızı dalga geliyor, Kongre ve Beyaz Saray'ı kazandık" söylemlerinde bulunmuştu.

Kilit eyaletler Kongre'nin kontrolünü elinde tutuyor

Harris ve Trump için en kritik bölgeler olarak görülen bu eyaletler aynı zamanda Kongre'nin kontrolünün belirlenmesinde etkili rol oynuyor.

En son seçimde rekor katılım sağlanmıştı

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oyunu kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.