ABD seçimlerinde yaklaşık 50 yıl sonra “o aileler” ilk kez yok!

ABD’nin mevcut başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekilince ABD 2024 Başkanlık Seçimleri, 1976'dan bu yana bir ilke sahne oldu. Soyadı, Bush, Clinton ya da Biden olmayan adaylarla seçim yapılacak.

Amerikan siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu durum, 50 yıllık bir geleneğin de sona ermesi anlamına geliyor.

CBS News haberine göre, Kasım 2024 seçimlerinde, 1976'dan sonra ilk defa Bush, Clinton veya Biden ailelerinden biri başkanlığa ya da başkan yardımcılığına doğrudan aday değil.

“Baba Bush” ile başladı

Bush ve Clinton ailelerinin üyeleri ve Joe Biden, 1980 yılında Başkan Ronald Reagan ve yardımcısı George H.W. Bush'un seçim galibiyeti sonrası her seçimde aday olarak yer aldı.

Reagan’dan sonra, George H.W. Bush 1988 yılında başkan oldu. Ardından gelen dört seçimde ya bir Bush ya da Clinton soyadı oy pusulasında yer aldı.

Bill Clinton’dan sonra Hillary Clinton vardı

Bill Clinton, 1992'de “Baba Bush” olarak da anılan George H.W. Bush'a ve 1996'da da Bob Dole'a karşı galip gelirken, George H.W. Bush'un oğlu George W. Bush, Clinton sonrası 2000 ve 2004 seçimlerinde 2 dönem kazanarak Beyaz Saray’da kaldı.

“Oğul” Bush sonrası artarda 4 seçimde (2008, 2012, 2016 ve 2020) Joe Biden ya da Hillary Clinton oy pusulasında kendini gösterdi.

Obama’nın yardımcısı Biden, Trump’ı yendi

Barack Obama’nın yardımcısı Joe Biden, iki seçimde kazanırken, Hillary Clinton, 2016'daki başkanlık yarışında Donald Trump'a karşı yenilgi aldı. Biden da geri dönerek 2020'deki seçimde Trump'ı yendi.

ABD seçimlerinde Bush, Clinton veya Biden isimlerinin yer aldığı yıllar şu şekilde oldu:

1980: Başkan adayı Ronald Reagan, başkan yardımcısı adayı George H.W. Bush

1984: Başkan adayı Ronald Reagan, başkan yardımcısı adayı George H.W. Bush

1988: Başkan adayı George H.W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dan Quayle

1992: Başkan adayı Bill Clinton, başkan yardımcısı adayı Al Gore; başkan adayı George H.W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dan Quayle

1996: Başkan adayı Bill Clinton, başkan yardımcısı adayı Al Gore

2000: Başkan adayı George W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dick Cheney

2004: Başkan adayı George W. Bush, başkan yardımcısı adayı Dick Cheney

2008: Başkan adayı Barack Obama, başkan yardımcısı adayı Joe Biden

2012: Başkan adayı Barack Obama, başkan yardımcısı adayı Joe Biden

2016: Başkan adayı Hillary Clinton, başkan yardımcısı adayı Tim Kaine

2020: Başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris

Biden çekildi

Biden, Trump ile çıktığı münazarada tartışma konusu olurken, gafları ve davranışlarıyla gündemden düşmedi. Adaylıktan çekilmesi için giderek artan baskılarla karşı karşıya kalan Başkan Biden, seçimlerden yardımcısı Kamala Harris'i destekleyerek çekildiğini açıkladı.

Demokrat Parti’nin ağustos ayındaki kongresinde kesinleşecek olan Kamala Harris'in adaylığı sonrasında muhtemel başkan yardımcısı adayları arasında da Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Kentucky Valisi Andy Beshear bulunuyor.