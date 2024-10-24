ABD seçimlerine geri sayım: Trump ve Harris başa baş gidiyor

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump arasındaki yarış, seçime iki haftadan biraz daha fazla bir süre kalmasına rağmen, neredeyse başa baş gidiyor gibi görünüyor.

Çarşamba günü yayınlanan HarrisX/Forbes anketine göre (hata payı 2.5) Trump, Harris'i bir adaya meyilli olanlar da dahil olmak üzere ulusal çapta muhtemel seçmenler arasında yüzde 51'e yüzde 49 ile iki puan önde götürürken, meyilli olarak adlandırılanlar hariç yüzde 49'a yüzde 48 ile bir puan önde gidiyor.

HarrisX'e göre Trump, meyilli olanlarla yüzde 49'a yüzde 48 öndeyken, katılımcılar üçüncü parti adayları seçebilirlerse meyilli olmayanlarla yüzde 47'de berabere kalıyor.

Trump önde

Monmouth Üniversitesi'nin 802 kayıtlı seçmenle 17-21 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Harris, adaylardan birine "kesinlikle" ya da "muhtemelen" oy vermeyi planladığını söyleyen katılımcılar arasında Trump'a karşı yüzde 47'ye yüzde 44 ile üç puanlık bir üstünlük sağlarken, yüzde 4'ü "diğer" seçeneğini işaretledi ve yüzde 5'i aday yok dedi.

Harris, Economist/YouGov'un çarşamba günü yayınladığı muhtemel seçmen anketinde de (hata payı 3) üçüncü parti adayları oy pusulasında yer alırken ve katılımcılara "diğer", "emin değilim" ya da "oy kullanmam" seçenekleri sunulurken yüzde 49'a yüzde 46 ile üç puanlık bir farkla önde. 12-15 Ekim'de yapılan bir önceki ankete göre Harris'in liderliğinde bir puanlık bir düşüş var.

Harris geriledi

Harris, Morning Consult'un salı günü yayınlanan haftalık anketinde yüzde 50'ye yüzde 46 ile dört puan önde, geçen haftaki sonuçlarla tutarlı, ancak geçen haftadan önceki iki ankette yüzde 51'e yüzde 45 olan liderliğinden daha düşük.

Yine salı günü yayınlanan bir Reuters/Ipsos anketi Harris'i yüzde 46'ya yüzde 43 ile üç puan önde buldu (ancak anketin iki puanlık hata payı dahilinde yuvarlanmış rakamlar kullanıldığında iki puan); geçen haftaki Reuters/Ipsos anketi de Harris'i yüzde 45'e yüzde 42 ile üç puan önde buldu.

Trump farkı kapadı

USA Today/Suffolk Üniversitesi'nin 14-18 Ekim tarihleri arasında muhtemel seçmenler arasında yaptığı ankette Harris yüzde 45'e yüzde 44 ile bir puan önde (hata payı 3.1), zira grupların ağustos ayında yaptığı ve Harris'i beş puan önde gösteren son anketten bu yana Trump aradaki farkı azalttı.

ABD'de seçim yarışında Trump az bir farkla öne geçti

Wall Street Journal'ın yeni bir anketine göre, seçmenlerin Trump'ın gündemine ve geçmiş performansına daha olumlu, Kamala Harris'e ise daha olumsuz bakmaya başlamasıyla Trump başkanlık yarışında az bir farkla öne geçti.

WSJ'nun ulusal anketine göre Trump Harris'in yüzde 47'ye yüzde 45 ile 2 puan önünde yer alırken, ağustos ayında üçüncü parti ve bağımsız adayları da içeren bir oy pusulası üzerinde yaptığı ankette Harris 2 puan öndeydi. Her iki fark da anketlerin hata payları dahilinde, yani her iki aday da önde olabilir.

Anket, kampanyadaki olumsuz reklam bombardımanının ve adayların kendi performanslarının, Harris'in Başkan Biden'ın yerine Demokratların muhtemel ve ardından onaylanmış adayı olarak geçmesinin ardından seçmenlerde oluşan olumlu izlenimlerin bir kısmını zayıflattığını gösteriyor.

Harris hakkında olumlu düşünenler azaldı

Harris hakkındaki görüşler, seçmenlerin eşit oranda olumlu ve olumsuz görüşe sahip olduğu ağustos ayından bu yana daha olumsuz hale geldi. Şimdi ise olumsuz görüşler yüzde 53'e yüzde 45 ile 8 puanlık bir üstünlüğe sahip. Dahası, seçmenler Harris'e temmuz ayından bu yana Journal'ın sorduğu üç soruda da başkan yardımcısı olarak en kötü iş notunu veriyor; yüzde 42'si onaylıyor, yüzde 54'ü ise onaylamıyor.

Buna karşın, Trump'a yönelik görüşler daha olumlu hale gelmiştir. Seçmenler Trump'ın başkanlık dönemini bu seçim döngüsünün herhangi bir noktasında olduğundan daha olumlu hatırlıyor; Trump'ın görevdeki performansını onaylayanların oranı yüzde 52, onaylamayanların oranı ise yüzde 48. Harris'in 12 puanlık negatif notuna karşılık 4 puanlık pozitif bir notun söz konusu olduğu görülüyor.