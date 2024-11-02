ABD seçimlerinin 9’unu doğru tahmin etti! İşte 40 yıllık kurabiye anketinde sonuçlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık yarışı giderek kızışıyor. Seçim yaklaşırken pek çok anket yayınlanırken Bu anketlerin bazıları Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i önde gösterirken, bazıları ise eski başkan ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump’ın kazanacağını söylüyor.

ABD başkanlık tahmini 1984 yılından beri yapılıyor

Bugüne kadar pek çok tahminin yapıldığı ABD başkanlık seçimlerinde bir anket, 1984 seçimlerinden beri yüzde 90’lık başarı oranıyla öne çıkıyor. Bu da Ohio eyaletinin Cincinnati şehrindeki bir fırının düzenlediği “kurabiye anketi.”

Kurabiye anketi tek istisna dışında başkanları bildi

İlginç ankette üzerlerinde başkan adaylarının karikatürlerinin bulunduğu kurabiyeler hazırlandı. Kurabiyelerle ünlü fırın seçim tahmininde bulunuyor.

2020 seçimlerinde yaşanan istisna dışında ABD seçimlerinin sonucunu belirlemesiyle bilinen kritik “salıncak eyalette” yer alan Busken Bakery’nin anketi kimin yarışı önde götürdüğünü söylüyor. Yanlış tahmin ettikleri tek seçim ise 2020’de Joe Biden’n kazandığı yarış oldu.

10 seçimden 9’unu doğru tahmin etti

Yaklaşık 100 yıllık fırının sahipleri bugüne kadar 10 seçimden 9’unu doğru tahmin ettiklerini söylüyor. Fırın sahibi, seçim yarışında bir sonraki başkanı doğru tahmin etme noktasında iyi bir geçmişe sahip olduklarını söylüyor.

Kurabiye anketinde Trump önde

1 Kasım itibariyle fırın 30 bini aşkın Trump kurabiyesi sattı. Kamala Harris kurabiyeleri ise 11 bin 960’ta kaldı. Kararsızları temsil eden kurabiyelerde ise 2 bini aşkın satış gerçekleşti. Satın alınan her bir kurabiye bir oyu temsil ederken, bir kişinin kaç kurabiye alabileceği konusunda herhangi bir limit yok. Bu da “kurabiye anketini" özel yapan faktörlerden biri.

Kurabiyelerde ‘Akıllıca çiğneyin!’ uyarısı

Kurabiyelerin her biri 15,00 ABD dolarından satışa sunuldu. İnternet satışları da bulunan kurabiyelerde ‘Akıllıca çiğneyin!’ uyarısı da bulunuyor. İnternet sitesinde seçmenlere “Oylar seçim gününe kadar sayılacak” uyarısı da bulunuyor.