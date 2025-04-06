ABD Senatosu, Trump'ın vergi indirimi yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Trump'ın "büyük ve güzel" dediği yasa tasarısı Senato'da onaylandı.

Tasarı 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat ve 2 bağımsız koltuğun bulunduğu Senato'da 48'e karşı 51 oyla kabul edilirken, Cumhuriyetçi senatörlerden Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins ile Kentucky Senatörü Rand Paul tasarıya karşı oy kullandı.

Demokratlar: Trump'ın politikaları felaket

New York'tan Senato Demokrat lideri Chuck Schumer, "Trump'ın politikaları bir felaket." diyerek Cumhuriyetçileri, 5 trilyon dolardan fazla vergi kesintilerinin zenginlere orantısız şekilde fayda sağlamakla suçladı.

Cumhuriyetçiler ise Trump'ın vergi kesintisi çalışmalarının çoğu Amerikan ailesi için vergi artışını önleme çabası olarak savundu.

Tasarı sınır dışı etme çabasını destekliyor

Senato'da kabul edilen yasa tasarısı paketi ayrıca, Trump'ın düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında kitlesel sınır dışı etme çabasını desteklemek için 175 milyar dolar ile ABD ordusunu güçlendirmek için Pentagon'a ek 175 milyar dolar bütçeyi de içinde barındırıyor.

Senatodan geçen yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisine gidecek. Söz konusu tasarının gelecek hafta oylanabileceği belirtiliyor.

Urban-Brookings'e göre kesintiler varlıklı kesime gidecek

Trump'ın önerdiği vergi kesintileri önerilerini analiz eden Urban-Brookings Vergi Politikası Merkezi'ne göre, söz konusu tasarının yasalaşması halinde 2027'de tüm vergi kesintilerinin faydasının yaklaşık yüzde 45'inin yılda 450 bin dolar veya daha fazla kazanan varlıklı kesime gitmesi öngörülüyor.