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ABD senatosunda göçmenler ile ilgili 'Laken Riley' yasa tasarısı kabul edildi

ABD'de düzensiz göçmenlerin çeşitli suçlardan gözaltına alınmasını sağlayacak 'Laken Riley' yasa tasarısı kabul edildi. Senatoda oylamaya sunulan Yasa tasarısı, 35 "hayır" oyuna karşı 64 "evet" oyuyla kabul edildi.

Haber Merkezi
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ABD senatosunda göçmenler ile ilgili 'Laken Riley' yasa tasarısı kabul edildi
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ABD'de yasa dışı göçü önlemek amacıyla hırsızlık ve soygun gibi çeşitli nedenlerle suçlanan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını gerektiren yasa tasarısı, Senatoda yapılan oylamada kabul edildi.

"Laken Riley" yasa tasarısı oylandı

İç Güvenlik Bakanlığının ABD'de hırsızlık ve soygun gibi nedenlerle suçlanan düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını öngören "Laken Riley" yasa tasarısı, Senatoda oylamaya sunuldu.

Yasa tasarısı, 35 "hayır" oyuna karşı 64 "evet" oyuyla kabul edildi.

Düzenleme suça karışanların gözaltına alınmasını sağlayacak

Senato Başkanı John Thune, "Bu yasa, hırsızlık yapan ya da kolluk görevlilerine saldıran yasa dışı yabancıların sokaklara salınmak yerine Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından gözaltına alınmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak

ABD-Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollardan giren bir göçmen tarafından 2024'te öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Laken Riley'in adını taşıyan yasa tasarısı, bir sonraki aşama olarak Temsilciler Meclisinin onayına sunulacak.

Tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisinin de onayından geçmesi gerekiyor.

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