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ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda 'evet' oyu

ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarı için yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör "evet" oyu vererek, İsrail aleyhinde bir çizgiyi benimsedi. İsrail'e iki ayrı silah satışının engellenmesini öngören tasarılar reddedilse de çok sayıda Demokrat senatörün İsrail aleyhinde oy vermesi dikkat çekti.

Haber Merkezi
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ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesi tasarısına rekor sayıda 'evet' oyu
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ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulunda oylamaya sunuldu.

Senatörler, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.

Daha sonra oylanan ve İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.

Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedilirken, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla senatörün İsrail aleyhinde oy kullandığına işaret edildi.

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