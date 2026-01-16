ABD Senatosu'ndan ICE baskınlarına sert eleştiri

Chuck Schumer’in ofisinden yapılan açıklamada, ABD Senatosu Azınlık Lideri’nin Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede göçmenlik uygulamaları ile altyapı finansmanı başta olmak üzere çeşitli başlıkların ele alındığı bildirildi. Schumer’in görüşme sırasında, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) son dönemdeki operasyonlarına ilişkin rahatsızlığını dile getirdiği aktarıldı. Schumer, bu baskınların ülke genelinde topluluklarda korku ve tedirginlik yarattığını ifade etti.

Açıklamaya göre Schumer, ICE tarafından yürütülen operasyonların kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunarak, bu uygulamaların daha fazla insanı tehlikeye attığını belirtti ve ICE ekiplerinin şehir merkezlerinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu görüşmenin, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 7 Ocak’ta yaşanan ölümcül olayın ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good, ICE görevlileri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un aracıyla ICE memurlarına çarpmaya çalıştığını öne sürmüştü. Ancak çevrede bulunan kişilerin cep telefonlarıyla kaydettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının aracının içinde yol ortasında beklediği, bir ICE görevlisinin kapıyı zorla açmaya çalıştığı görülmüştü. Görüntülerde, kaçmaya çalıştığı sırada araca yaklaşan başka bir ICE görevlisinin silahını çekerek yakın mesafeden üç el ateş ettiği dikkat çekmişti.