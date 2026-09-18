ABD Senatosu'ndan Pentagon'a İran savaşı maliyeti için rapor talebi

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Demokratlarla birlikte hareket eden bağımsız senatörler Bernie Sanders ve Angus King de mektubu imzaladı. Pennsylvania Senatörü John Fetterman ise mektuba imza atmadı.

67 milyar dolarlık ek bütçe için detay istendi

Senatörler, Pentagon'dan İran savaşının bugüne kadarki doğrudan ve dolaylı tüm maliyetlerini 30 Eylül'e kadar açıklamasını talep etti.

Mektupta, yönetimin talep ettiği 67 milyar dolarlık ek ödeneğin kalem kalem açıklanması istendi. Ayrıca Cumhuriyetçilerin 'Büyük Güzel Yasa' kapsamında Pentagon'a ayrılan 34 milyar dolarlık kullanılmamış fonun nasıl harcanacağına dair plan sunulması talep edildi.

Senatörler, istenen fonların ne kadarının geçmiş harcamaları karşılamak, ne kadarının gelecekteki operasyonları finanse etmek için kullanılacağını da sordu.

Savaş yedinci ayında

İran savaşı yedinci ayına girerken çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma bulunmuyor. Kongre Bütçe Ofisi, savaşın ayda yaklaşık 2 ila 3 milyar dolara mal olduğunu ve ilk beş ayda ABD'ye 38 milyar dolarlık maliyet getirdiğini açıkladı.

Pentagon'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.