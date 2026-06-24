ABD Senatosu'ndan Trump'a fren: İran savaşını durdurma kararı alındı

Senato, bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi'nden geçen ortak kararı 50'ye karşı 48 oyla onayladı. Oylama sonucu, 28 Şubat'ta başlayan ve kamuoyunda geniş destek bulmayan çatışmaya ilişkin endişelerin, Trump'ın Cumhuriyetçi müttefikleri arasında da arttığına işaret etti.

Karar, 50'ye 48 oyla kabul edildi; Maine'den Susan Collins, Alaska'dan Lisa Murkowski, Louisiana'dan Bill Cassidy ve Kentucky'den Rand Paul olmak üzere dört Cumhuriyetçi, partilerinden ayrılarak kararın kabulünü destekledi. Pensilvanya'dan John Fetterman ise karara karşı oy kullanan tek Demokrat oldu.

İki senatörün eksikliği oylamaya değişti

Senato'da kararın kabul edilmesi, iki Cumhuriyetçi senatörün yokluğu sayesinde mümkün oldu. Pensilvanya'dan Dave McCormick ve geçen hafta hastaneye kaldırılan Kentucky'den Mitch McConnell sayımda yoktu. İkisi de daha önce savaş yetkileriyle ilgili karar tasarılarını desteklememişti; Demokratlar bu tasarıları İran'la savaş başladığından beri düzenli olarak oylamaya sunuyorlar.