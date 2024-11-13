ABD Senatosu'ndan Trump’a ilk şok!

ABD Kongresi'nin iki yasama organından biri olan Senato'da başkanlık için seçim yapıldı. Florida Senatörü Rick Scott’ın Senato Başkanlığına seçilmesi beklenirken, kapalı oylamada 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 seçim sonuçlarını tanımayan Donald Trump’a eleştiriler yönelten Güney Dakota Senatörü John Thune, seçildi.

Thune: Çalışmalarımız bugün başlıyor

Thune, başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medya hesabı X'ten "119. Kongre'de Senato'yu yönetmek için meslektaşlarımın desteğini kazanmış olmaktan son derece onur duyuyorum ve çoğunluğu ve Beyaz Saray'ı güvence altına almak için yaptığımız çalışmalardan büyük bir gurur duyuyorum. Bu Cumhuriyetçi ekip, Başkan Trump'ın gündemi etrafında birleşmiş durumda ve çalışmalarımız bugün başlıyor" paylaşımını yaptı.

Görevi 82 yaşındaki McConnel'dan devralacak

Cumhuriyetçi Partili senatörler tarafından seçilen Thune, görevi 2007 yılından bu yana Senatodaki Cumhuriyetçilerin liderliğini üstlenen 82 yaşındaki Kentucky Senatörü Mitch McConnel'dan devralacak.

Halihazırda Senato Azınlık Lider Yardımcısı olarak görev yapan Thune'un Senatonun Çoğunluk Lideri olarak görevi, ocak ayında yeni seçilen senatörlerin göreve gelmesiyle birlikte devralması bekleniyor.

Thune 29 oy aldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, kapalı kapılar ardında yapılan gizli oylamada, Thune 29 oy, rakibi Texas Senatörü John Cornyn ise 24 oy aldı.

Trump'ın adayı 13 oyda kaldı

Haberlerde, daha önce kendisini seçilmiş başkan Donald Trump'ın adayı olarak tanıtan ve Trump'ın sağcı müttefikleri tarafından desteklenen Florida Senatörü Rick Scott ise önceki oylama turunda sadece 13 oy aldı ve diğer adaylar Thune ile Cornyn'in oldukça gerisinde kalması nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Thune, 3 yıldır Azınlık Lideri Yardımcısı görevindeydi

1961 doğumlu Thune, 2005 yılından bu yana Güney Dakota Senatörü olarak görev yapıyor. Senatoda dördüncü döneminde bulunan Thune, 2021'den bu yana da Azınlık Lideri Yardımcısı vazifesinde bulunuyor.