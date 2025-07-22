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ABD seyahati zorlaşıyor! Vize için ‘depozito’ zorunluluğu geliyor

ABD’ye turist, iş veya eğitim amaçlı gitmek isteyenler artık ‘vize bütünlük ücreti’ ödeyecek. 250 dolarlık ücret vize başvuru maliyetlerine ek olarak alınacak.

Haber Merkezi
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ABD seyahati zorlaşıyor! Vize için ‘depozito’ zorunluluğu geliyor
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ABD vizesi için ek ücret geliyor. Ülkeye giriş yapanlardan alınacak ‘vize bütünlük ücreti’ vize başvuru maliyetlerine ek yük getiriyor.

ABD seyahatinin maliyeti kabarıyor

ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir "vize bütünlük ücreti" ödemelerini isteyecek.

Ödeme zorunlu olacak 

NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre, ABD’de Donald Trump yönetiminin kısa süre önce yasalaştırdığı iç politika tasarısı kapsamında, ülkeye giriş yapmak isteyen ziyaretçilere mevcut vize ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir “vize bütünlük ücreti” ödeme zorunluluğu getirilecek.

Göçmen olmayan ziyaretçilerden alınacak

Yeni ücret; turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlarla ABD’ye seyahat eden göçmen olmayan tüm vize sahiplerini kapsıyor.

11 milyon kişiye vize verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yalnızca 2024 mali yılında yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verildi.

Vize Muafiyet Programı kapsamında olan ülkelerden (örneğin Avustralya ve birçok Avrupa ülkesi) gelen ve 90 günden kısa süreyle kalan ziyaretçiler ise bu uygulamadan muaf tutulacak.

Geri ödeme mümkün ancak belirsizlikler var

Ücret, vize onayı sırasında tahsil edilecek ve vize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebilecek. Ancak, geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

Göçmenlik hukuku uzmanı Steven A. Brown, yeni uygulamayı “iade edilebilir bir teminat” olarak nitelendirerek, “Geri ödeme mekanizması hala belirsiz” değerlendirmesinde bulundu. Brown, teknik olarak iade edilebilir olsa da sürecin karmaşıklığının caydırıcı olabileceğini vurguladı.

Amaç vize ihlallerini önlemek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ücretin temel hedefinin vize ihlallerini azaltmak ve sınır güvenliğini finanse etmek olduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü, uygulamanın “yönetimin göçmenlik uygulamalarını güçlendirme ve vize aşımlarını caydırma” öncelikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Bakanlığı ise uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyonla netleşeceğini belirtti.

Tasarıya göre, vize koşullarına uymayanların geri alamadığı ücretler ABD Hazine’sinin genel fonuna aktarılacak. Ücret, her yıl enflasyona göre güncellenecek.

"Ziyaretçileri caydırabilir"

Yeni düzenlemeye seyahat endüstrisinden ise tepki geldi. ABD Seyahat Birliği, iç politika tasarısının bazı bölümlerini olumlu karşılasa da yeni vize ücretini “geriye doğru dev bir adım” olarak nitelendirdi.

Birliğin kıdemli başkan yardımcısı Erik Hansen, “250 dolardan az olmamak üzere alınacak bu ücret, mevcut vize ücretlerinin üzerine eklenecek. Bu da ziyaretçiler için gereksiz bir mali yük oluşturuyor” dedi.

U.S. Travel’ın hesaplamalarına göre, yeni uygulama ABD’yi ziyaret etmenin ön maliyetlerini %144 oranında artırıyor.

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