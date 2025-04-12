ABD seyyar satıcıları vurdu: Geçinemeyen göç ediyor

ABD’nin yaptırımları Tahran yönetimini zorlarken, İran'da iş yapamayan seyyar satıcılar, Irak'a göç ediyor.

AFP haberine göre, İranlı seyyar satıcılar, tavuk, yumurta, yağ ve ev eşyaları gibi ürünleri satmak üzere Irak'a götürüyor.

İranlı satıcılar, sınıra yakın Basra şehrinde kurulan büyük pazara akın ediyor.

Satıcıların içinde uzun süredir İran'da satış yapamayınca zorlandığı için 7 yıldır Basra'ya gittiğini söyleyen ya da kazandığı Irak dinarlarını İran riyaline çevirince kârlı çıktığını ve bir hafta satış yapmasa da geçinebildiğini söyleyenler bulunuyor.

“Ürünler daha ucuz”

17 yaşındaki bir satıcı, son iki yıldır Basra'da ev eşyası sattığını, işlerin kötüye gitmesine karşın dükkân tuttuklarını söylerken, "İran'da iş bulmak zor ve para birimi zayıf kaldı" diyor.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House uzmanı Hayder Shakeri, kayıtdışı sınır ötesi ticaretin, "İran'a yönelik yaptırımların günlük yaşamı giderek daha fazla etkilemesiyle son 10 yılda önemli ölçüde arttığını" söylerken, Iraklı matematikçi Prof. Ebu Ahmed, her cuma pazara gidip İranlı satıcılardan alışveriş yaptığını ve İranlıların ürünlerinin çok daha ucuz olduğunu belirtiyor.

Iraklı esnaf durumdan memnun değil

Iraklı esnaf, İranlı satıcıların Basra'ya akın etmesinden memnun değil. Irak polisinin bazı İranlı seyyar satıcıları pazardan uzaklaştırdığı belirtilirken, 5 çocuk annesi bir satıcı, 6 ay önce Basra'ya giderek ürün satmaya başladığını fakat Irak sınırında polislerin kendilerine “hakaret ettiğini ve kötü davrandığını" ancak İran’da geçinmenin hiçbir yolu olmadığı için bunlara aldırış etmemeye çalıştığını söylüyor.

ABD Başkanı Trump, “maksimum baskı" politikasıyla İran'a yaptırımları sürdürürken, Umman arabuluculuğunda ABD ve İran müzakerelerinde çıkacak sonuç bekleniyor. Tahran yönetimi, Washington'un yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.