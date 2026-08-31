ABD şirketlerinin kârı hızla artıyor: Ekonomide daha iyi günlerin sinyali

ABD’de şirketlerin kârlılığı 2026’nın ikinci çeyreğinde güçlü bir ivme yakaladı. Büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar, yüksek faizler, enflasyon ve ekonomik belirsizliklere rağmen özel sektörün dayanıklılığını koruduğunu gösterdi. S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin hisse başına kârı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarken, satışlar yaklaşık yüzde 16 yükseldi. Güçlü bilanço sonuçlarında teknoloji şirketlerinin yanı sıra yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme de önemli rol oynadı.

Şirket kârlarında güçlü sıçrama

ABD şirketlerinin kârlılığındaki artış, ekonominin genel görünümüne ilişkin iyimserliği artırıyor. ABD ekonomisinin önemli göstergelerinden biri olan şirket kârları, 2026'nın ikinci çeyreğinde 3,92 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Şirket kârlılığı, ekonomik faaliyetlerin ve işletmelerin finansal sağlığının yakından takip edilen göstergeleri arasında bulunuyor. Büyük şirketlerin güçlü sonuçları, ekonomik büyümenin şirketler açısından hâlâ önemli fırsatlar barındırdığına işaret ediyor.

Yapay zeka yatırımları büyümeyi destekliyor

Kârlılık artışında teknoloji şirketlerinin performansı öne çıkıyor. Özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlar, büyük teknoloji şirketlerinin gelir ve kârlarını destekleyen temel unsurlardan biri haline geldi. Yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların güçlü seyretmesi, çip üreticilerinden bulut hizmetlerine ve yazılım şirketlerine kadar geniş bir sektörde gelirlerin artmasına katkı sağlıyor. Nvidia'nın son finansal sonuçları da bu eğilimin devam ettiğini gösterdi. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 106 artarken, yapay zeka yatırımlarının önümüzdeki dönemde de güçlü kalabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Tarife iadeleri şirketlere destek verdi

Şirket kârlarındaki yükselişte yalnızca operasyonel performans değil, ABD'nin ticaret politikalarından kaynaklanan bazı geçici etkiler de rol oynadı. 2026'nın ikinci çeyreğinde şirketlere yapılan tarife iadelerinin kârlılığı önemli ölçüde desteklediği belirtiliyor. Bazı şirketler bu kaynakları kâr marjlarını artırmak için kullanırken, bazı perakendeciler ise tüketici fiyatlarını düşürerek satışları desteklemeyi tercih etti. Ancak ekonomistler, tarife iadelerinin kâr artışında geçici bir unsur olabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle şirketlerin temel faaliyetlerinden elde ettiği kârların önümüzdeki çeyreklerde daha yakından izlenmesi bekleniyor.

Tüketici harcamaları dirençli kalıyor

Şirketlerin güçlü performansının arkasındaki unsurlardan biri de ABD'de tüketici harcamalarının beklenenden daha dirençli seyretmesi. Tüketici güvenindeki bazı zayıflama işaretlerine rağmen harcamalar tamamen hız kesmiş değil. Yüksek konut değerleri ve güçlü borsa performansı, hanehalkının servet algısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu durum özellikle perakende, teknoloji ve tüketici hizmetleri şirketlerinin gelirlerini destekliyor.

Wall Street'te iyimserlik güçleniyor

Şirketlerin güçlü bilançoları, ABD hisse senedi piyasalarındaki yükselişi de destekliyor. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde yıl boyunca görülen kazanımlarda, büyük teknoloji şirketlerinin kâr beklentilerini aşması önemli rol oynadı. Ağustos ayında da yapay zeka şirketlerinin güçlü sonuçları piyasadaki iyimserliği destekledi. Bununla birlikte, borsadaki yükselişin giderek daha fazla sayıda şirket yerine birkaç büyük teknoloji şirketinde yoğunlaşması, piyasanın geneline ilişkin bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Kârlılık artışı ekonomiye ne anlatıyor?

Şirket kârlarının yükselmesi, ABD ekonomisinin mevcut zorluklara rağmen güçlü bir özel sektör tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Şirketlerin elde ettiği yüksek kârlar, yatırımların ve istihdamın desteklenmesi açısından da önem taşıyor. ABD Merkez Bankası'nın para politikası ve faiz kararları açısından şirketlerin maliyetleri, yatırım planları ve kâr beklentileri yakından takip ediliyor. Ancak mevcut kâr artışının tamamının sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye işaret ettiği sonucuna varmak için erken. Tarife iadeleri gibi tek seferlik etkiler ile yapay zeka kaynaklı yüksek değerlemelerin gelecek dönemlerde nasıl şekilleneceği kritik olacak.

Şirketler için görünüm şimdilik olumlu

ABD şirketlerinin 2026'nın ikinci çeyreğindeki güçlü performansı, ekonomik görünüm açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Yapay zeka yatırımlarının devam etmesi, tüketici harcamalarının dirençli kalması ve şirketlerin maliyetlerini kontrol edebilmesi halinde kârlılık artışının sürmesi mümkün görünüyor. Bununla birlikte enflasyon, faiz oranları, ticaret politikaları ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği, şirketlerin önündeki temel riskler olmaya devam ediyor.